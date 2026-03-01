नेपाल में सियासी भूचाल: केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा, राजधानी काठमांडू में भारी तनाव

इस घटनाक्रम पर राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी से नेपाल में नागरिक असंतोष और बढ़ सकता है। विपक्षी दलों ने इसे "लोकतंत्र की हत्या" करार दिया है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी को भी मानवाधिकारों के उल्लंघन की छूट नहीं दी जा सकती। अगले पांच दिनों तक ओली और लेखक पुलिस की हिरासत (अस्पताल और जेल) में रहेंगे। इस दौरान पुलिस उनसे 'जेन-जेड' आंदोलन के दौरान दिए गए आदेशों के बारे में पूछताछ करेगी। यूएमएल ने चेतावनी दी है कि यदि उनके नेताओं को तुरंत रिहा नहीं किया गया, तो वे पूरे नेपाल में चक्का जाम और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।