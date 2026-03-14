पीएम मोदी की रैली से पहले कोलकाता में तनाव, BJP और TMC के कार्यकर्ताओं में हुआ पथराव

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अधिकारियों ने बताया कि कुछ समय बाद हालात को काबू में कर लिया गया, हालांकि तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। यह घटना ऐसे समय हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस रैली को बीजेपी की राज्यव्यापी परवर्तन यात्रा के समापन के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राज्य में लगभग 18000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करने वाले हैं, जिससे इस कार्यक्रम का राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है।