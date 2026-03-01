Sivganga में पुलिस हिरासत में मौत : पोस्टमार्टम में 28 चोटें उजागर

शिवगंगा जिले के मानामदुरै में 8 मार्च को 26 वर्षीय युवक आर.आकाश डेलिसन की कथित पुलिस हिरासत में मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक एन.मणिवन्नन ने शुक्रवार को छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। निलंबित पुलिसकर्मियों में मानामदुरै के इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं। मृतक आकाश डेलिसन अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। उनकी मौत के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने मानामदुरै नेशनल हाइवे पर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों का यह प्रदर्शन मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के आदेश के बाद गुरुवार को समाप्त हुआ।