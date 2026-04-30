वटवा में महिला की हत्या का मामलाः 20 फीट नीचे से मिले अवशेषों को एफएसएल भेजा

क्राइम ब्रांच के अनुसार कुएं की खुदाई कर कंकाल बरामद किया गया। अब डीएनए नमूने मृतका के जीवित भाई से मिलान किया जाएगा। इस मामले में चार मुख्य आरोपियों में से दो की प्राकृतिक मृत्यु हो चुकी है, जबकि शमशुद्दीन और एक अन्य जीवित हैं। एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट मिलने के बाद ही औपचारिक केस दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी। इसके बाद अदालत में चार्जशीट पेश की जाएगी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हत्या के समय मकान मालिक कोई और था। वर्षों तक यह राज दबा रहा।