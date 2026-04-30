सिविल अस्पताल में जटिल एड्रिनालेक्टोमी सर्जरी से मिला नया जीवन

अहमदाबाद. शहर के सिविल अस्पताल में एक बार फिर चिकित्सा क्षमता और विशेषज्ञता का प्रदर्शन देखने को मिला है। अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग और एनेस्थीसिया टीम ने मिलकर 47 वर्षीय मरीज की अत्यंत जटिल और दुर्लभ फिओक्रोमोसायटोमा गांठ को लेप्रोस्कोपी पद्धति से सफलतापूर्वक हटा दिया। इस सर्जरी के बाद मानो मरीज को नया जीवन मिल गया।इस सर्जरी की विशेषता यह रही कि मरीज को 21 वर्ष पहले भी इसी गांठ की सर्जरी सिविल अस्पताल में हुई थी। सामान्यतः ऐसी गांठ दूसरी बार नहीं होती, लेकिन इस मरीज को वर्षों बाद फिर वही समस्या हुई। पिछले कुछ दिनों से उन्हें असहनीय कमर दर्द और अनियंत्रित ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। जांच की गई तो 66 मिमी लंबी और 64 मिमी चौड़ी गांठ पाई गई, जो मुख्य धमनियों और आंतों से चिपकी हुई थी।