35 वर्ष बाद हत्या की गुत्थी से उठा पर्दा, कुए में शव को खोजने में जुटी पुलिस

इस मामले में गुप्त रूप से नजर बनाए हुए क्राइम ब्रांच ने गहन जांच शुरू की। जांच के बाद शव के अवशेषों की खोज शुरू की गई। बताया गया है कि पुलिस इस मामले को सुलझाने में कामयाब हो रही है।अंतिम समाचार मिलने तक बुधवार शाम को वटवा के कुतुब नगर चौक में मृतका के शव को कुएं से बाहर निकालने की कार्रवाई जारी रही। बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हुए। इस मामले से जुड़े हर पहलू को लेकर जांच की जाएगी।