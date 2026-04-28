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‘गोलियां चलीं, सिर फोड़े गए, AAP के 250 नेताओं पर FIR’: गुजरात चुनाव पर गोपाल राय ने लगाए गंभीर आरोप

आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि गुजरात में हमारे 250 से अधिक उम्मीदवारों और नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं। लोगों को जेल भेजा गया, सिर फोड़े गए, गोलियां चलाई गईं।

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अहमदाबाद

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Shaitan Prajapat

Apr 28, 2026

Gopal Rai

Gopal Rai

Gujarat Nikay Chunav Results: गुजरात में संपन्न हुए स्थानीय निकाय चुनावों के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में वोटरों ने सत्ताधारी पक्ष पर भरोसा जताया है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के उम्मीदवारों पर हमला गया और धमाया गया। हमारे प्रत्याशियों को चुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी नहीं करने दिया गया।

AAP के 250 नेताओं पर FIR

गोपाल राय ने कहा कि गुजरात में हमारे 250 से अधिक उम्मीदवारों और नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं। लोगों को जेल भेजा गया, सिर फोड़े गए, गोलियां चलाई गईं और इन सबके बावजूद, आम आदमी पार्टी के 5,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में डटे रहे और उन्हें प्रचार करने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन सबसे उत्साहजनक बात यह है कि मैं गुजरात की जनता को उन सीटों पर उनके द्वारा दिखाए गए साहसी संघर्ष के लिए बधाई देना चाहता हूं, जहां उन्होंने चुनाव लड़ा।

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Updated on:

28 Apr 2026 04:52 pm

Published on:

28 Apr 2026 04:51 pm

Hindi News / National News / ‘गोलियां चलीं, सिर फोड़े गए, AAP के 250 नेताओं पर FIR’: गुजरात चुनाव पर गोपाल राय ने लगाए गंभीर आरोप

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