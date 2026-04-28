Ahmedabad Election: 9 वार्डों में भाजपा की एकतरफा जीत, कांग्रेस को बड़ा झटका, AAP का असर सीमित रहा

अहमदाबाद नगर निगम की 48 वार्डों की 192 सीटों के लिए मतगणना जारी है। इनमें से दो सीटें पहले ही भाजपा के खाते में बिना मुकाबले चली गई थीं। वासना और थलतेज की एक-एक सीट पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध जीत चुके हैं। इस चुनाव में भाजपा ने 190 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने 185 प्रत्याशी मैदान में उतारे। आम आदमी पार्टी ने भी 151 उम्मीदवारों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन अब तक के रुझानों में उसका असर सीमित ही नजर आ रहा है।