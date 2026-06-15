अमेरिका-ईरान समझौते पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया, भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर उठाए सवाल

Jairam Ramesh criticism of Modi Foreign Policy: अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर सहमति बन गई है। अब इस पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। इसके साथ ही भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि 19 जून को जिनेवा में दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना सकारात्मक संकेत है, हालांकि इसके सभी विवरण अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं।