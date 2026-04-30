निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान मचान टूटने से दो गिरे, सुपरवाइजर की मौत

अहमदाबाद शहर के इस्कॉन-आंबली रोड पर गुरुवार को एक बहुमंजिला इमारत में रंगाई-पुताई के काम के दौरान चौथी मंज़िल से गिरने पर सुपरवाइजर की मौत हो गई वहीं एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया है कि रंगाई-पुताई करने के लिए बांधी गईं लकड़ियों (मचान) के टूटने पर यह हादसा हुआ।मनपा के अनुसार इस जगह पर 13 मंज़िला व्यावसायिक इमारत का निर्माण कार्य पिछले दिनों पूरा हुआ था। फिलहाल रंगाई-पुताई का काम चल रहा था। इसी दौरान गुरुवार को मचान टूटने से यह हादसा हुआ। मृतक की पहचान अविनाश ब्रह्मभट्ट के रूप में हुई है जो खेड़ा जिले के मातर का रहने वाला था और इस साइट पर सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत था।