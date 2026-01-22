Rajasthan: टांटिया यूनिवर्सिटी के नाम पर घर से बंट रही थीं फर्जी डिग्रियां, पंजाब से एक आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

सदर थाना प्रभारी सीआई सुभाषचन्द्र ने बताया कि पंजाब के मुक्तसर साहिब जिले के सवाई मानसिंह नगर निवासी 39 वर्षीय सर्वजीत उर्फ जोनी मजबी को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपने घर को ही फर्जी डिग्री और कोर्स सर्टिफिकेट तैयार करने का केंद्र बना रखा था। यहां से वह टांटिया यूनिवर्सिटी के नाम से नकली डिग्रियां, मार्कशीट और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर रहा था।