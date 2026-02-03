सत्रभर पैदल चलीं छात्राएं, अब मिलने जा रही साइकिलों की सौगात

श्रीगंगानगर.शिक्षा सत्र अब समापन की ओर बढ़ चुका है,बोर्ड और वार्षिक परीक्षाओं की आहट तेज हो गई है,लेकिन जिले की साढ़े सात हजार से अधिक बेटियों के लिए राहत की खबर अब सामने आई है। महीनों से स्कूल पहुंचने के लिए पैदल चलने को मजबूर कक्षा 9 वीं में अध्ययनरत छात्राओं को अब नि:शुल्क साइकिलें मिलने जा रही हैं। जिले के नौ ब्लॉकों में पढऩे वाली कुल 7,684 बेटियां अब तक इस योजना से वंचित थीं, जबकि योजना का उद्देश्य ही बेटियों को विद्यालय तक सुरक्षित, सुलभ और नियमित पहुंच देना तथा ड्रॉपआउट दर में कमी लाना है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेशभर में करीब सवा तीन लाख छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरित की जानी है। श्रीगंगानगर जिले में भी सात हजार से अधिक साइकिलों की आपूर्ति हो चुकी है। साइकिलों को असेंबल करने और तकनीकी रूप से दुरुस्त करने का कार्य जारी है। शिक्षा विभाग का कहना है कि जैसे-जैसे साइकिलें तैयार होती जाएंगी, वैसे-वैसे ब्लॉकवार छात्राओं को वितरण प्रारंभ कर दिया जाएगा।