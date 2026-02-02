श्रीगंगानगर में सड़क हादसा: रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर, चालक की मौत, 6 से ज्यादा यात्री घायल

ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सकों ने ट्रक चालक कैलाश (30) पुत्र मनफूल, निवासी जेगला रासीसर (बीकानेर) को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। वहीं, हादसे में घायल हुए बस चालक गुरमीत सिंह, परिचालक मनोज और यात्रियों का उपचार जारी है। सदर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हाईवे से हटवाकर रास्ता साफ करवाया ताकि यातायात सुचारू हो सके।