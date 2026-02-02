2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में सड़क हादसा: रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर, चालक की मौत, 6 से ज्यादा यात्री घायल

Road Accident: घने कोहरे के कारण नेशनल हाइवे-62 पर पालीवाला बस स्टैंड के पास राजस्थान रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि बस में सवार छह से अधिक यात्री घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Arvind Rao

Feb 02, 2026

Sri Ganganagar-Suratgarh road accident
Play video

रोडवेज बस और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत (फोटो- पत्रिका)

Sri Ganganagar-Suratgarh road accident: श्रीगंगानगर-बीकानेर नेशनल हाइवे-62 पर सोमवार सुबह घने कोहरे ने मौत बनकर दस्तक दी। पालीवाला बस स्टैंड के पास करीब 8:30 बजे राजस्थान रोडवेज की बस और एक ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में ट्रक चालक की जान चली गई, जबकि रोडवेज बस के चालक-परिचालक समेत 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह हाइवे पर कोहरा इतना घना था कि कुछ मीटर की दूरी भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। श्रीगंगानगर की ओर जा रही रोडवेज बस जैसे ही पालीवाला बस स्टैंड के पास पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक के साथ उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए।

पुलिस और राहगीरों ने संभाला मोर्चा

हादसे की सूचना मिलते ही सदर थानाधिकारी रामकुमार लेघा पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने राहगीरों की मदद से वाहनों में फंसे घायलों को बाहर निकाला और तुरंत सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर व एपेक्स हॉस्पिटल पहुंचाया।

बीकानेर निवासी ट्रक चालक की मौत, मची चीख-पुकार

ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सकों ने ट्रक चालक कैलाश (30) पुत्र मनफूल, निवासी जेगला रासीसर (बीकानेर) को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। वहीं, हादसे में घायल हुए बस चालक गुरमीत सिंह, परिचालक मनोज और यात्रियों का उपचार जारी है। सदर पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की मदद से हाईवे से हटवाकर रास्ता साफ करवाया ताकि यातायात सुचारू हो सके।

घायलों की सूची

गुरमीत सिंह (38) - बस चालक (करणपुर)
मनोज (45) - परिचालक (26 पीबीएन)
लक्ष्मी (30), प्रेरणा (21), रामकुमार (25) - यात्री
ओमप्रकाश (72) व हरीश (29) - (श्रीगंगानगर)
वंदना (35), पूनम सोलंकी (27) व श्रीराम (45) - (निजी अस्पताल में भर्ती)

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बीजेपी के दिग्गज नेता हेम सिंह भड़ाना का निधन, राजनीति में शोक की लहर
जयपुर
Hem Singh Bhadana Passed Away

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Feb 2026 11:06 am

Published on:

02 Feb 2026 10:42 am

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर में सड़क हादसा: रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर, चालक की मौत, 6 से ज्यादा यात्री घायल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ganganagar: पदमपुर मंडी मेडिकेट नशे के लिए चर्चित, ओवरडोज ने ली 2 युवकों की जान, नशे के अवैध कारोबार पर सवाल

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
श्री गंगानगर

रावतसर से आती थी हेरोइन की खेप, गांव ओड़की का दंपती बना तस्कर

समाचार

बारह सिम को दिल्ली से भेजी थी कंबोडिया, एक और आरोपी दबोचा

श्री गंगानगर

Rajasthan News: मेहंदी भी नहीं उतरी थी, नवविवाहिता का उजड़ गया सुहाग, गमगीन माहौल में अंतिम विदाई

Sri Ganganagar Accident
श्री गंगानगर

फर्जी सिम से फाइनेंस अफसर बनकर की कॉल, आखिर आरोपी गिरफ्तार

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.