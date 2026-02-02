Ganganagar: पदमपुर मंडी मेडिकेट नशे के लिए चर्चित, ओवरडोज ने ली 2 युवकों की जान, नशे के अवैध कारोबार पर सवाल

पदमपुर मंडी क्षेत्र लंबे समय से मेडिकेट नशे के लिए चर्चित रहा है। मेडिकल स्टोर्स से बिना पर्ची एलोपैथिक दवाइयां आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। जानकारी के अनुसार नशे के आदी युवक ड्रग्स माफिया से दवाइयां खरीदकर उन्हें घोल बनाकर इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं। थानाधिकारी ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों को बिना डॉक्टर की पर्ची दवाइयां नहीं देने के लिए पाबंद किया गया है, लेकिन यह सख्ती प्रभावी नहीं है। परिणामस्वरूप नशे का कारोबार फल-फूल रहा है।