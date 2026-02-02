Gold-Silver Price: बजट का ‘बुलियन’ असर, MCX में चांदी 9% टूटी, सोना भी धड़ाम, जानें लेटेस्ट भाव

Gold-Silver Rates Update: केंद्रीय बजट के दिन रविवार को कमोडिटी बाजार में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला। बजट के चलते एमसीएक्स सामान्य दिनों के विपरीत खुला रहा, जहां सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में चांदी करीब 9% और सोना 4.45% तक टूट गया, जिससे बाजार में हलचल मच गई।