राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला; सभी जिलों के प्रभारी सचिव बदले, एसीएस रैंक के अधिकारी हुए मुक्त

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले गुरुवार को लगभग सभी जिलों के प्रभारी सचिव बदल दिए हैं। इस बार जो प्रभारी सचिव लगाए गए हैं, उनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव के स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अब जिलों के प्रभारी सचिव का जिम्मा प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त स्तर के आइएएस अफसरों को दिया गया है।
पहले जयपुर सहित छह जिलों में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी प्रभारी सचिव थे, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार ने कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह नया निर्णय किया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जयपुर का जिला प्रभारी सचिव वरिष्ठ आइएएस गायत्री राठौड़ और जोधपुर का प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा को लगाया है। दोनों ही प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं।
नई सूची में एपीओ चल रहे पूर्ण चंद किशन और खजान सिंह को भी प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।
