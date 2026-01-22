राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला; सभी जिलों के प्रभारी सचिव बदले, एसीएस रैंक के अधिकारी हुए मुक्त

पहले जयपुर सहित छह जिलों में अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी प्रभारी सचिव थे, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार ने कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह नया निर्णय किया है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार जयपुर का जिला प्रभारी सचिव वरिष्ठ आइएएस गायत्री राठौड़ और जोधपुर का प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा को लगाया है। दोनों ही प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं।