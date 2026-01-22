राजस्थान पर्यटन की बल्ले-बल्ले; साल 2025 में आए 25 करोड़ से अधिक टूरिस्ट, लेकिन विदेशी पर्यटकों की संख्या घटी, जानें क्यों?

आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023 में राजस्थान में पर्यटकों की संख्या में 65 प्रतिशत और 2024 में 28.5 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। इन दो वर्षों के बाद 2025 में 10 प्रतिशत की वृद्धि को पर्यटन विभाग अभूतपूर्व मान रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, आमतौर पर इतने ऊंचे आधार के बाद वृद्धि की रफ्तार धीमी हो जाती है, लेकिन राजस्थान ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। इससे यह पता चलता है कि राज्य की पर्यटन क्षमता लगातार मजबूत हो रही है।