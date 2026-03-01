रमजान में सेवा और भाईचारे का संदेश, बाजारों में बांट रहे राशन और इफ्तार किट

इस पहल की खास बात यह रही कि इफ्तार किट सभी समुदायों के लोगों और दुकानदारों को भी वितरित की जा रही है। संस्था की संस्थापक डॉ. समरा सुल्ताना ने कहा कि रमजान का महीना मुसलमानों के लिए इबादत, सब्र और खिदमत का महीना होता है। इस दौरान लोग जरूरतमंदों की मदद को खास अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन का उद्देश्य समाज में सेवा, सहयोग और इंसानियत की भावना को बढ़ावा देना है।