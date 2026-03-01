Village Development: जनसुझावों के आधार पर तैयार होंगे गांवों और वार्डों के मास्टर प्लान

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में ग्राम पंचायतों एवं शहरी वार्डों के मास्टर प्लान से जुड़े प्रस्तावित अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांवों और वार्डों के मास्टर प्लान को लघु, मध्यम और दीर्घकालीन श्रेणियों में विभाजित किया जाए, ताकि बढ़ती आबादी और बदलती जरूरतों के अनुरूप योजनाएं तैयार की जा सकें। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाना और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।