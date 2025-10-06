सर्जिकल वार्ड में घंटों पड़ा रहा शव, मरीज हुए परेशान

सिवनी. जिला चिकित्सालय के सर्जिकल वार्ड में भर्ती एक मरीज की रविवार को दोपहर मौत हो गई, लेकिन कई घंटों तक शव को यूं ही पड़ा रहने दिया गया। जिससे वार्ड में भर्ती मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। घंटों बाद जब मरीजों ने इसकी शिकायत की और खबर सीएमएचओ तक पहुंची, तब उन्होंने इस पर संज्ञान लेकर शव को मर्चुरी भेजने के लिए निर्देशित किया। साथ ही कहा कि यह घोर लापरवाही है, इस मामले में स्टाफ से जानकारी ली जाएगी।

बताया जा रहा है उक्त करीब 50 वर्षीय व्यक्ति 11 सितम्बर को घायल अवस्था में बाहुबली चौक में मिला था, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया था, उसकी जांच करने पर अल्सर होना पाया गया था। रविवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक अज्ञात होने के कारण पुलिस ने उसके शव को 24 घंटे के लिए मर्चुरी में रखवाते हुए उसके परिजनों के विषय में जानकारी जुटाने का प्रयास किए जा रहे हैं।