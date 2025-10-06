सर्जिकल वार्ड में घंटों पड़ा रहा शव, मरीज हुए परेशान

वार्ड में पड़ा मरीज का शव।
सिवनी. जिला चिकित्सालय के सर्जिकल वार्ड में भर्ती एक मरीज की रविवार को दोपहर मौत हो गई, लेकिन कई घंटों तक शव को यूं ही पड़ा रहने दिया गया। जिससे वार्ड में भर्ती मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी। घंटों बाद जब मरीजों ने इसकी शिकायत की और खबर सीएमएचओ तक पहुंची, तब उन्होंने इस पर संज्ञान लेकर शव को मर्चुरी भेजने के लिए निर्देशित किया। साथ ही कहा कि यह घोर लापरवाही है, इस मामले में स्टाफ से जानकारी ली जाएगी।
बताया जा रहा है उक्त करीब 50 वर्षीय व्यक्ति 11 सितम्बर को घायल अवस्था में बाहुबली चौक में मिला था, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया था, उसकी जांच करने पर अल्सर होना पाया गया था। रविवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक अज्ञात होने के कारण पुलिस ने उसके शव को 24 घंटे के लिए मर्चुरी में रखवाते हुए उसके परिजनों के विषय में जानकारी जुटाने का प्रयास किए जा रहे हैं।
वार्ड के मरीज होते रहे परेशान
जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में उक्त मरीज की मृत्यु होने के बाद स्टाफ के लोगों ने शव को कपड़े में लपेटकर वार्ड में ही रख छोड़ा। जिससे दूसरे मरीज नजदीक ही शव के पड़े होने से न तो खाना खा पा रहे थे, न ही सो पा रहे थे। मरीज के परिजनों ने शव को बाहर कराने के लिए स्टाफ से कहा, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। लोगों ने अस्पताल की ऐसी व्यवस्था पर नाराजगी भी जाहिर की है। कहा कि किसी मरीज की यदि मृत्यु हो जाती है, तो शव को विधिवत मरर्चुरी में रखवाया जाना चाहिए, यूं ही वार्ड में आवाजाही वाली जगह खुले में छोड़ दिया जाना सही नहीं है। अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए।
इनका कहना है -
सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीज की मृत्यु हो गई थी। जब हमें जानकारी मिली कि मरीज परेशान हो रहे हैं, तब हमने स्टाफ को निर्देशित शव वहां से हटवा दिया है। शव को हटाने में देरी क्यों हुई, इसके विषय में सम्बंधित स्टाफ से जानकारी ली जाएगी।
डॉ. जयपाल सिंह ठाकुर, सीएमएचओ सिवनी
