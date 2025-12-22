भारत के साथ लड़ाई आसान नहीं थी, हमें ऐन वक्त पर अल्लाह का साथ मिला, पाक सेनाध्यक्ष असीम मुनीर का बयान

मुनीर ने कहा कि भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। जिसके बाद संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को ईश्वरीय मदद मिली। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। पहलगाम हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी। ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था।