22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भारत के साथ लड़ाई आसान नहीं थी, हमें ऐन वक्त पर अल्लाह का साथ मिला, पाक सेनाध्यक्ष असीम मुनीर का बयान

पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारत के साथ संघर्ष आसान नहीं था, अल्लाह ने हमारी मदद की। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान को ईश्वरीय समर्थन मिला।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 22, 2025

पाक सेना चीफ असीम मुनीर( Photo-ANI)

पाकिस्तान सेना के प्रमुख व फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक कार्यक्रम में कुछ महीने पहले हुए भारत-पाक सैन्य टकराव का जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया कि भारत के साथ लड़ाई आसान नहीं थी, दोनों सेनाओं के बीच टकराव के दौरान 'अल्लाह' ने पाकिस्तान की मदद की थी।

मुनीर ने कहा कि भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। जिसके बाद संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को ईश्वरीय मदद मिली। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। पहलगाम हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई थी। ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था।

हमने लड़ाई के दौरान अल्लाह को महसूस किया- मुनीर

मुनीर ने रविवार को कहा- अल्लाह ने भारत के साथ लड़ाई में हमारा साथ दिया, हमने ऐसा महसूस भी किया था। मुनीर का भाषण पूरी तरह से धार्मिक बातों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने आज के पाकिस्तान और 1,400 साल पहले अरब इलाके में पैगंबर द्वारा बनाए गए इस्लामिक राज्य के बीच तुलना की।

अपने भाषण में मुनीर ने कुरान की कई बातों का भी जिक्र किया। मुस्लिम देशों का जिक्र करते हुए पाक सेना अध्यक्ष ने कहा कि वैसे तो दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ने एक खास सम्मान दिया है।

अफगानिस्तान से चल रही लड़ाई पर क्या बोले मुनीर

वहीं, अपने भाषण में मक्का और मदीना का जिक्र करते हुए मुनीर ने कहा- अल्लाह ने हमें हरमैन शरीफैन का रक्षक होने का सम्मान दिया है। इस बीच, मुनीर ने अफगानिस्तान से चल रही लड़ाई का भी जिक्र किया।

उन्होंने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से पाकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के बीच एक साफ चुनाव करने को कहा। मुनीर ने दावा किया कि पाकिस्तान में घुसपैठ करने वाले टीटीपी के ग्रुप में 70 प्रतिशत अफगानी हैं।

ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी ठिकानों को कर दिया तबाह

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। इसमें कई आतंकियों की जानें गईं थीं। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच लगभग चार दिनों तक जबरदस्त सैन्य टकराव हुआ। कुछ दिनों बाद आपसी सहमति से युद्ध विराम किया गया।

#IndiaPakistanConflictमें अब तक

भारत के साथ लड़ाई आसान नहीं थी, हमें ऐन वक्त पर अल्लाह का साथ मिला, पाक सेनाध्यक्ष असीम मुनीर का बयान

सेक्टर 9 अस्पताल में हुई सीआईएसएफ जवान की त्वरित रिकवरी

Asim Munir

आसिम मुनीर ने उगला भारत के खिलाफ जहर, कहा – “गलतफहमी में न रहे भारत…”

Tendua

राजधानी अब हर शनिवार लगेगा जैविक बाजार, सब्जी से लेकर अनाज तक लें

watch video… 70 लाख में खरीदा भिलाई निगम ने एंटी-स्मॉग गन वाहन, 6 माह खा रहा धूल

इमरान खान जिंदा हैं या नहीं? बवाल के बीच भारत में बड़े हमले की साजिश, सामने आया पाक आर्मी-ISI का प्लान

Indus river

“भारत रोक सकता है सिंधु नदी का पानी”, पाकिस्तान ने कबूला, यूरोपीय देशों के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाया

Donald Trump once again claims credit for India-Pakistan ceasefire

भारत-पाकिस्तान युद्ध पर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा – “350% टैरिफ की धमकी के बाद रुकी जंग”

India may attack Pakistan again, says Khawaja Asif

“भारत फिर कर सकता है पाकिस्तान पर हमला”, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से डरे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान

विदेश मंत्री एस जयशंकर

इस मुस्लिम देश के साथ भारत बनाने जा रहा मजबूत संबंध, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लगेगा तगड़ा झटका!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

पाकिस्तान की खबरें

Updated on:

22 Dec 2025 07:56 am

Published on:

22 Dec 2025 06:57 am

Hindi News / World / भारत के साथ लड़ाई आसान नहीं थी, हमें ऐन वक्त पर अल्लाह का साथ मिला, पाक सेनाध्यक्ष असीम मुनीर का बयान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Video: कैसे भारतीय छात्र को रूस ने अपनी सेना में जबरन कराया शामिल? यूक्रेन में पकड़े गए गुजरात के युवक ने सबकुछ बताया

विदेश

क्या बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा खतरे में थी? भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताई पूरी सच्चाई

MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal
विदेश

UK Viral News: त्योहारों के जश्न में सावधानी जरूरी, 20 लाख भारतीयों वाले ब्रिटेन से आई डरावनी रिपोर्ट

Sexual Violence Help
विदेश

पूर्व पीएम इमरान के ऐलान के बाद पाकिस्तान में अलर्ट पर सुरक्षाकर्मी

Pakistan security alert, Rawalpindi high security, 1300 security personnel deployed,
विदेश

पाकिस्तान में कंडोम की कीमतें क्यों नहीं घटेंगी? IMF का सख्त रुख

Condom Tax
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.