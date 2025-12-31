‘भारत-पाक युद्ध हमने रुकवाए’, चीन के दावे पर भड़की कांग्रेस, कहा- हमारा मजाक बना रहे, ये तब पाकिस्तान के साथ थे और…

उन्होंने आगे कहा- यह देखते हुए कि चीन निर्णायक रूप से पाकिस्तान के साथ था, भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के चीन के दावे चिंताजनक हैं, न केवल इसलिए कि वे सीधे तौर पर हमारे देश के लोगों को जो बताया गया है, उसके विपरीत हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का ही मजसक उड़ाते हुए प्रतीत होते हैं।