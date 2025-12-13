13 दिसंबर 2025,

शनिवार

सिवनी

सब स्टेशनों की सुरक्षा एवं कार्यप्रणाली में सहायक बना रात्रिकालीन औचक निरीक्षण

निगरानी प्रणाली बनी अधिक मजबूत, मेंटेनेंस कार्य भी सुधरा

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Dec 13, 2025

CG Sky Lighting: आकाशीय बिजली का कहर, घर जा रहे युवक की मौत

आकाशीय बिजली

सिवनी. मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी(एमपी ट्रांसको) ने सिवनी जिले में सबस्टेशनों की सुरक्षा एवं कार्यप्रणाली में सुधार हेतु शुरू की गई रात्रिकालीन औचक निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इन निरीक्षणों के बाद सिवनी क्षेत्र के सब स्टेशनों पर तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों में कार्य के प्रति सजगता और अनुशासन का स्तर बढ़ा है, वहीं लापरवाही के मामलों में भी उल्लेखनीय कमी आई है। इस पहल से न केवल सुरक्षा में मजबूती आई है, बल्कि यार्ड संचालन एवं कार्य दक्षता में भी महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है।
एमपी ट्रांसको के अधीक्षण अभियंता निजाम सिंह लोधी ने बताया कि रात्रिकालीन औचक निरीक्षण की यह परंपरा पूर्व मुख्य अभियंता प्रवीण गार्गव के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी। उस समय सब स्टेशनों के ट्रांसफॉर्मरों के न्यूट्रल से जुड़े अत्यंत संवेदनशील एवं बहुमूल्य तांबे की स्ट्रिप और आईसोलेटर के कॉपर ब्लेड चोरी की घटनाएं सामने आती थीं। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु शुरू की गई यह पहल अब तक अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है। निरीक्षण के दौरान प्रत्येक अधिकारी द्वारा सब स्टेशन का फोटो एवं वीडियो प्रमाण सहित निरीक्षण विवरण विभागीय सोशल साइट समूह में साझा कर रहे हैं। जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है।

वीडियो कॉल के माध्यम से भी निरीक्षण
औचक निरीक्षण के अतिरिक्त सिवनी जिले के सब स्टेशनों में वीडियो कॉल के माध्यम से भी रात्रिकालीन निरीक्षण किए जा रहे हैं। इससे किसी भी समय, किसी भी स्थान से अधिकारी सब-स्टेशन की वास्तविक स्थिति की मॉनिटरिंग कर पा रहे हैं, जो सुरक्षा और निगरानी प्रणाली को और अधिक मजबूत बना रहा है।

रात्रि में यार्ड निरीक्षण का तकनीकी लाभ
अधिकारी ने बताया कि रात्रिकालीन यार्ड निरीक्षण तकनीकी रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अंधकार में यार्ड की जांच के दौरान कई सूक्ष्म गतिविधियां दिखाई देती हैं, जिन्हें दिन के उजाले में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे उपकरणों में संभावित खराबियों का समय रहते पता चल रहा है, जिसके कारण अचानक होने वाले ब्रेकडाउन या आपातकालीन स्थितियों को टालने में सफलता मिली है। साथ ही मेंटेनेंस कार्य पहले से अधिक योजनाबद्ध और प्रभावी रूप से संपादित हो पा रहा है। इन निरीक्षणों के दौरान अधिकारियों के साथ आउटसोर्स कर्मियों को भी रात्रिकालीन यार्ड निरीक्षण की बारीकियां सीखने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी तकनीकी दक्षता लगातार बढ़ रही है। इस व्यवस्था में जूनियर इंजीनियर से लेकर अतिरिक्त मुख्य अभियंता तक सभी अधिकारियों को नियमित रूप से औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। समय-समय पर किए जा रहे ये निरीक्षण सबस्टेशनों की सुरक्षा, विश्वसनीयता और संचालन गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित कर रहे हैं।

इनका कहना है…
एमपी ट्रांसको की यह पहल न केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे सिवनी क्षेत्र में पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की गुणवत्ता एवं स्थिरता मजबूत हुई है, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक विश्वसनीय एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो रही है।
निजाम सिंह लोधी, अधीक्षण अभियंता, एमपी ट्रांसको

Published on:

13 Dec 2025 01:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / सब स्टेशनों की सुरक्षा एवं कार्यप्रणाली में सहायक बना रात्रिकालीन औचक निरीक्षण

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

