सब स्टेशनों की सुरक्षा एवं कार्यप्रणाली में सहायक बना रात्रिकालीन औचक निरीक्षण

सिवनी. मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी(एमपी ट्रांसको) ने सिवनी जिले में सबस्टेशनों की सुरक्षा एवं कार्यप्रणाली में सुधार हेतु शुरू की गई रात्रिकालीन औचक निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इन निरीक्षणों के बाद सिवनी क्षेत्र के सब स्टेशनों पर तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों में कार्य के प्रति सजगता और अनुशासन का स्तर बढ़ा है, वहीं लापरवाही के मामलों में भी उल्लेखनीय कमी आई है। इस पहल से न केवल सुरक्षा में मजबूती आई है, बल्कि यार्ड संचालन एवं कार्य दक्षता में भी महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है।

एमपी ट्रांसको के अधीक्षण अभियंता निजाम सिंह लोधी ने बताया कि रात्रिकालीन औचक निरीक्षण की यह परंपरा पूर्व मुख्य अभियंता प्रवीण गार्गव के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी। उस समय सब स्टेशनों के ट्रांसफॉर्मरों के न्यूट्रल से जुड़े अत्यंत संवेदनशील एवं बहुमूल्य तांबे की स्ट्रिप और आईसोलेटर के कॉपर ब्लेड चोरी की घटनाएं सामने आती थीं। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु शुरू की गई यह पहल अब तक अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है। निरीक्षण के दौरान प्रत्येक अधिकारी द्वारा सब स्टेशन का फोटो एवं वीडियो प्रमाण सहित निरीक्षण विवरण विभागीय सोशल साइट समूह में साझा कर रहे हैं। जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है।