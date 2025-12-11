Education: परीक्षा परिणाम सुधार पर कलेक्टर का विशेष ध्यान, लापरवाह प्राचार्यों व शिक्षकों पर होगी कार्यवाही

सिवनी. कलेक्टर शीतला पटले की अध्यक्षता में शिक्षा, राज्य शिक्षा केन्द्र एवं जनजातीय कार्य विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में विस्तृत रूप से आयोजित की गई। बैठक में जिले की संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था, छात्रवासों के संचालन, भवन निर्माण कार्यों एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिले में संचालित सभी छात्रावासों में पात्र विद्यार्थियों का प्रवेश अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए, कोई भी छात्रावास खाली न रहे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को लम्बित छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकों एवं गणवेश, साइकिल वितरण को प्राथमिकता के साथ आगामी दिनों में पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा परिणामों में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि स्कूलवार मॉनिटरिंग तत्काल प्रभाव से शुरू की जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कमजोर बच्चों की पहचान कर विषयवार सुधारात्मक कक्षाएं, अतिरिक्त अभ्यास एवं अधिक से अधिक पेपर सॉल्विंग सत्र नियमित रूप से कराए जाएं। उन्होंने पिछले वर्षों के परीक्षा परिणामों के आधार पर कमजोर विद्यालयों को चिन्हित कर ऐसे विद्यालयों पर विशेष ध्यान देने और लापरवाह प्राचार्यों व शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने लम्बित अनुकम्पा नियुक्ति व पेंशन प्रकरणों की सूची प्रस्तुत करने और प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में विभागवार प्रगतिरत स्कूल एवं छात्रावास भवनों के निर्माण की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि जो निर्माण कार्य इस वर्ष पूर्णता के निकट हैं, उन्हें आगामी शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले तक पूरा करने का प्रयास किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर सुविधा मिल सके। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अंजली शाह, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग, सभी बीईओ, बीआरसी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।