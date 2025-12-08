मूल अधिकारों और शासन की योजनाओं से अवगत हुए विद्यार्थी

सिवनी. ओजस क्लब ने शासकीय उमा विद्यालय, हथनापुर में मानव अधिकार एवं बाल संरक्षण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य डॉ. रामकुमार चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों को उनके अधिकारों से अवगत कराया। बताया कि भारत में बच्चों के संरक्षण तथा उनकी रक्षा के लिए जुवेनाइल एक्ट बनाया गया है जो एक महत्वपूर्ण कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य अपराध एवं शोषण से बच्चों को बचाना है। उन्होंने ने कहा की जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, उन बच्चों को बाल कल्याण समिति के माध्यम से सुरक्षा शिक्षा तथा स्वास्थ्य का प्रबंध किया जाता है। किसी बच्ची को कोई परेशान करता है तो इसकी सूचना हेल्प लाइन नंबर 1098 पर दी जा सकती है। वरिष्ठ साहित्यकार रमेश श्रीवास्तव ‘चातक’ ने कहा की बाल मन और मस्तिष्क बहुत कोमल होता है। जब कभी उनके साथ अन्याय या शोषण जैसी घटना घटित होती है तो उनके मन और साथ ही भविष्य पर भी गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार जगदीश तपिश ने बच्चों को उनके मूल अधिकारों एवं शासन की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। अनेक उदाहरणों और घटनाओं का उल्लेख करते कहा की वे अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहें। उन्होंने अंजान नंबरों से आने वाले फोन और अज्ञात व्यक्तियों से अनावश्यक बातचीत न करने की सलाह विद्यार्थियों को दी। उन्होंने साइबर जागरुकता, यातायात नियम का पालन करने सहित अन्य बिन्दुओं पर भी विद्यार्थियों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि किसी अप्रिय घटना कि आशंका होने पर या अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर 1098 या 112 पर काल करें। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य, शिक्षक एवं स्टॉफ मौजूद रहा।