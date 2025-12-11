11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

Farmer: अन्नदाताओं की समस्या को लेकर सडक़ पर उतरी कांग्रेस, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े

फोन पर बात करने के बाद एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Dec 11, 2025

सिवनी. जिले में किसानों को हो रही समस्याओं को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस आंदोलन किया। कचहरी चौक पर आयोजित सभा में सरकार पर हल्ला बोला। कहा कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। किसानों को किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में अन्नदाता परेशान हैं। किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार किसान के हितों को ध्यान में नहीं रख रही है। सभा के दौरान कांग्रेस ने नई परंपरा की शुरुआत करते हुए किसानों के पैर भी धोए। जिलाध्यक्ष नरेश मरावी के नेतृत्व में हुए किसान आंदोलन में जिलेभर से कांगे्रस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं किसान शामिल हुए। सुबह से ही जिला मुख्यालय पर कांग्रेसियों एवं किसानों का आना शुरु हो गया था। दोपहर 12 बजे कचहरी चौक पर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। वहीं केवलारी से विधायक रजनीश सिंह, प्रभारी सोहन वाल्मिकी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन एवं पुलिस भी सुबह से मुस्तैद रही। कांग्रेस ने सरकार से मक्का की खरीदी समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर करने, धान 3100 रुपए और गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदीने, खाद-बीज की समस्या को दूर करने, बिजली की समस्या, बोल्टेज की समस्या का समाधान करने, खाद विक्रय के डबल लॉक केन्द्रों में किसानों से खसरे एवं पावती की सत्यापित प्रतिलिपि पर रोक लगाने सहित अन्य मांग की।

रैली के रूप में पहुंचे कलेक्ट्रेट
किसान आंदोलन दोपहर 12.30 शुरु हुआ और शाम 5.30 बजे तक चलता रहा। इसके बाद सभी ने कचहरी चौक से पैदल मार्च निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंचे। कांग्रेस का कहना था कि वे कलेक्टर शीतला पटले को ही मांगों का ज्ञापन सौपेंगे। सभी कलेक्ट्रेट में ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। हालांकि एसडीएम पूर्वी तिवारी ने विधायक से फोन पर कलेक्टर की बात कराई। इसके बाद कांग्रेसियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा।

बस यात्रियों को हुई परेशानी
किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस भी मुस्तैद रही। शहर में यातायात व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए कई रूट को डायवर्ट किया गया। यात्री बसों को शहर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बसों को छिंदवाड़ा बाइपास पर ही रोक दिया गया। हालांकि पुलिस का कहना था कि कुछ देर के लिए ही यह व्यवस्था बनाई गई थी। वहीं कई किसान ट्रैक्टर के साथ शहर में प्रवेश करना चाह रहे थे, जिसे पुलिस ने आने नहीं दिया। उनका कहना था आप पैदल चले जाइए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 01:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / Farmer: अन्नदाताओं की समस्या को लेकर सडक़ पर उतरी कांग्रेस, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Big news: मुआवजा देने के बाद ट्रैक्टर पर ले गए ट्रेनी विमान, खेत में गिरने से कई गांव की बिजली हुई थी गुल

सिवनी

Education: परीक्षा परिणाम सुधार पर कलेक्टर का विशेष ध्यान, लापरवाह प्राचार्यों व शिक्षकों पर होगी कार्यवाही

सिवनी

एमपी में ट्रेनी विमान क्रैश, इंजन फेल होने से बिजली पोल में घुसा एयरक्राफ्ट, अंधेरे में डूबे कई गांव

Trainee Aircraft Crash
सिवनी

क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने पुलिस से लगाई गुहार

सिवनी

मूल अधिकारों और शासन की योजनाओं से अवगत हुए विद्यार्थी

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.