8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने पुलिस से लगाई गुहार

स्थानीय लोगों ने थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन

less than 1 minute read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Dec 08, 2025

सिवनी. जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन, जुआ-सट्टा और अवैध शराब बिक्री पर तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने थाना प्रभारी संतोष पन्द्रे को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना था कि क्षेत्र में अपराध बढ़ता जा रहा है। अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है। अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर बेखौफ होकर और तेज रफ्तार से क्षेत्र में दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस मनमानी के कारण सडक़ों पर दुर्घटना का गंभीर खतरा बना हुआ है। मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों का दूसरा प्रमुख केंद्र अवैध शराब बिक्री है। नागरिकों ने शिकायत की है कि क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। कई ढाबों में भी शराब परोसी जा रही है। इसके अलावा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। स्कूल के समय मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति बन जाती है। जिससे आवागमन प्रभावित होता है। इसके साथ ही स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए आवागमन मार्ग पर सक्रिय असामाजिक तत्वों और मनचलों पर पुलिस की सख्त निगरानी रखने एवं क्षेत्र में जुआ-सट्टा पर लगाम लगाने एवं आदतन अपराधियों को चिन्हित करने और उनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने की मांग की गई।

अवैध कॉलोनी हो रही विकसित
स्थानीय लोगों का कहना था कि अवैध तरीके से क्षेत्र में कॉलोनी विकसित की जा रही है। ऐसे में लोग उनकी चंगुल में फंस रहे हैं। अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 01:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने पुलिस से लगाई गुहार

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मूल अधिकारों और शासन की योजनाओं से अवगत हुए विद्यार्थी

सिवनी

Big news: फोन पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने का मैसेज भी आए तो मत करना विश्वास, नहीं तो आप भी होंगे ठगी के शिकार

moradabad woman defrauded cyber job scam new zealand
सिवनी

पंचायतों में उप निर्वाचन को लेकर बजा बिगुल, 29 को होगा मतदान

rampur fake sir form case nri voters fir election revision news
सिवनी

बाघिन के गले से सेटेलाइट कॉलर गिरा, सर्चिंग दल दोबारा ट्रेस करने में जुटा

सिवनी

बस ऑपरेटर आए दिन कर रहे विवाद, पुलिस ने दी समझाइश

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.