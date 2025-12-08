8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

Big news: फोन पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने का मैसेज भी आए तो मत करना विश्वास, नहीं तो आप भी होंगे ठगी के शिकार

बीते दिन मामला सामने आया था।

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Dec 08, 2025

moradabad woman defrauded cyber job scam new zealand

न्यूजीलैंड में नौकरी लगवाने का झांसा देकर महिला से 6.30 लाख की ठगी | AI Generated Image

सिवनी. साइबर अपराधियों ने अब ठगी का नया पैतरा अपनाया है। फोन पे का क्लोन बनाकर अब वे लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। बीते दिन ऐसा ही मामला सामने आया था। हालांकि पुलिस की तत्परता से आरोपी गिरफ्त में आ गए। बता दें कि अब तक साइबर अपराधी लोगों को डराकर या ज्यादा लालच दिखा बैंक खाते खाली कर रहे थे, लेकिन अब वे फोन पे का क्लोन बनाकर ठगी कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार ठगों के पास भले ही नए-नए तरीके हैं, लेकिन उनसे बचाव के लिए सिर्फ एक ही तरीका जागरुकता है। उल्लेखनीय है कि कुरई थाना में अहमद सईद निवासी ग्राम सुकतरा ने शिकायत दर्ज कराई थी। आवेदक अपने पेट्रोल पंप में शाम को गया था। इसी दौरान दो आरोपी बाइक से पहुंचे और उन्होंने अहमद से कहा कि उन्हें 10 हजार रुपए कैश की आवश्यकता है। वे फोन पे से पैसे ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अहमद ने उन्हें 10 हजार रूपए दे दिए और अपने कर्मचारी को क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे लेने को बोला। इतने में उनमें से एक व्यक्ति आरोपी विकास ने अपने मोबाइल में 10 हजार पेमेंट का मैसेज दिखाया और चला गया। कुछ देर तक जब पैसे पेट्रोल पंप के खाते में नहीं आए तो अहदम ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने संदेही आरोपी विकास उर्फ विक्की (21) निवासी ग्राम जीरेवाडा एवं उसके एक अन्य साथी 15 वर्षीय को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपियों ने बताया कि वह फोन पे के क्लोन एप्प से राशी खाते में जाने का मैसेज दिखाकर पैसे या पेट्रोल ले लेते थे।

पेमेंट सक्सेस का भी आया था मैसेज
आरोपियों ने मोबाइल पर ही फोन पे जैसा दिखाने वाला एक और ऐप डाउनलोड किया था। इस ऐप को देखकर आप यह पहचान नहीं सकते कि यह सही है या गलत। आरोपी पेट्रोल पंप पहुंचे और कैश लेकर नकली ऐप से बार कोड को स्कैन किया और फिर सफल ट्रांजेक्शन का मैसेज दिखा दी। हालांकि पीडि़त व्यक्ति के खाते में पैसे पहुंचने का कोई मैसेज नहीं आया था। पुलिस के अनुसार अक्सर हमें यह लगता है कि पेमेंट हो गया होगा और हम नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जब तक आपके खाते में पैसे न आ जाएं तब तक आप उसे सफल न मानें। फोन पे जैसा दिखने वाले नकली ऐप में सभी प्रक्रिया असली ऐप की तरह ही होती है। ऐसे में आप तत्काल यह नहीं समझ सकते ही आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसके लिए जरूरी यह है कि अगर आप किसी को कैश रुपए देते हैं और वह आपके खाते में पैसे भेजता है तो जब तक आपके मोबाइल में बैंक का मैसेज न आ जाए तब तक इसे सही न मानें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 01:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / Big news: फोन पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने का मैसेज भी आए तो मत करना विश्वास, नहीं तो आप भी होंगे ठगी के शिकार

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने पुलिस से लगाई गुहार

सिवनी

मूल अधिकारों और शासन की योजनाओं से अवगत हुए विद्यार्थी

सिवनी

पंचायतों में उप निर्वाचन को लेकर बजा बिगुल, 29 को होगा मतदान

rampur fake sir form case nri voters fir election revision news
सिवनी

बाघिन के गले से सेटेलाइट कॉलर गिरा, सर्चिंग दल दोबारा ट्रेस करने में जुटा

सिवनी

बस ऑपरेटर आए दिन कर रहे विवाद, पुलिस ने दी समझाइश

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.