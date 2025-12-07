बाघिन के गले से सेटेलाइट कॉलर गिरा, सर्चिंग दल दोबारा ट्रेस करने में जुटा

सिवनी. पेंच टाइगर रिजर्व की विशेष बाघिन की तलाश के लिए शनिवार से फिर से सर्चिंग टीम जुट गई। दरअसल बाघिन के गले में पहनाया गया रेडियो कॉलर गिर गया है। ऐसे में बाघिन की मानिटरिंग में ब्रेक लग गया। अब सर्चिंग टीम को दोबारा बाघिन को ट्रैस करने के बाद उसे टें्रकुलाइज कर रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा और कुछ दिनों तक उसकी मानिटरिंग की जाएगी। इसके बाद ही उसे राजस्थान ले जाया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बीच चल रहे अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण अभियान के तहत पेंच टाइगर रिजर्व की इस विशेष बाघिन(पीएन-224) का चयन किया गया है। राजस्थान के बाघों का नस्ल सुधारने के लिए चयनित किए गए इस विशेष बाघिन की उम्र लगभग तीन वर्ष है। 28 नवंबर से राजस्थान एवं मध्यप्रदेश की सर्चिंग टीम बाघिन को पकडऩे के लिए पेंच टाइगर रिजर्व में जुटी हुई थी। सात दिन की तलाश के बाद आठवें दिन शुक्रवार को पेंच टाइगर रिजर्व के रूखड़ बफर क्षेत्र में बाघिन का पता लगाया गया और विशेषकृत पशु चिकित्सा टीम द्वारा ट्रेंकुलाइज(बेहोश) किया गया। इसके पश्चात उसे स्थापित वन्यजीव प्रोटोकॉल के तहत प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा रेडियो कॉलर पहनाया गया। इसके बाद बाघिन को सावधानीपूर्वक पुन: जागृत किया गया और उसे फिर से जंगल में विचरण हेतु छोड़ दिया गया। इस प्रक्रिया के बाद बाघिन की गति, व्यवहार और समग्र स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अगले कुछ दिनों तक उसकी गहन निगरानी करने की योजना थी। इसके बाद उसे राजस्थान भेजा जाना था। हालांकि अब फिर से बाघिन को पकडकऱ बेहोशी हालत में रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।