7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

बाघिन के गले से सेटेलाइट कॉलर गिरा, सर्चिंग दल दोबारा ट्रेस करने में जुटा

कुछ दिन मानिटरिंग के बाद भेजा जाना था राजस्थान

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Dec 07, 2025

सिवनी. पेंच टाइगर रिजर्व की विशेष बाघिन की तलाश के लिए शनिवार से फिर से सर्चिंग टीम जुट गई। दरअसल बाघिन के गले में पहनाया गया रेडियो कॉलर गिर गया है। ऐसे में बाघिन की मानिटरिंग में ब्रेक लग गया। अब सर्चिंग टीम को दोबारा बाघिन को ट्रैस करने के बाद उसे टें्रकुलाइज कर रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा और कुछ दिनों तक उसकी मानिटरिंग की जाएगी। इसके बाद ही उसे राजस्थान ले जाया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बीच चल रहे अंतरराज्यीय बाघ स्थानांतरण अभियान के तहत पेंच टाइगर रिजर्व की इस विशेष बाघिन(पीएन-224) का चयन किया गया है। राजस्थान के बाघों का नस्ल सुधारने के लिए चयनित किए गए इस विशेष बाघिन की उम्र लगभग तीन वर्ष है। 28 नवंबर से राजस्थान एवं मध्यप्रदेश की सर्चिंग टीम बाघिन को पकडऩे के लिए पेंच टाइगर रिजर्व में जुटी हुई थी। सात दिन की तलाश के बाद आठवें दिन शुक्रवार को पेंच टाइगर रिजर्व के रूखड़ बफर क्षेत्र में बाघिन का पता लगाया गया और विशेषकृत पशु चिकित्सा टीम द्वारा ट्रेंकुलाइज(बेहोश) किया गया। इसके पश्चात उसे स्थापित वन्यजीव प्रोटोकॉल के तहत प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा रेडियो कॉलर पहनाया गया। इसके बाद बाघिन को सावधानीपूर्वक पुन: जागृत किया गया और उसे फिर से जंगल में विचरण हेतु छोड़ दिया गया। इस प्रक्रिया के बाद बाघिन की गति, व्यवहार और समग्र स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अगले कुछ दिनों तक उसकी गहन निगरानी करने की योजना थी। इसके बाद उसे राजस्थान भेजा जाना था। हालांकि अब फिर से बाघिन को पकडकऱ बेहोशी हालत में रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

जंगल में झाडिय़ों में मिला रेडियो कॉलर
पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने बताया कि बाघिन को सेटेलाइट कॉलर पहनाया गया था और उसकी लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। शनिवार को कॉलर संभवत: किसी झाड़ी में फंसने से निकलकर रूखड़ बफर के जंगल में बाघिन के गले से निकल कर गिर गया और गिरा हुआ कालर पेंच टाइगर रिजर्व के ट्रैकिंग स्टाफ को मिला। नजदीक ही बाघिन को स्वस्थ अवस्था में विचरण करते देखा गया। बाघिन को राजस्थान भेजे जाने हेतु चयनित किया गया है। आगामी दिवसों में पुन: बाघिन को कालर करने का प्रयास किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Dec 2025 02:58 pm

Published on:

07 Dec 2025 02:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / बाघिन के गले से सेटेलाइट कॉलर गिरा, सर्चिंग दल दोबारा ट्रेस करने में जुटा

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पंचायतों में उप निर्वाचन को लेकर बजा बिगुल, 29 को होगा मतदान

rampur fake sir form case nri voters fir election revision news
सिवनी

बस ऑपरेटर आए दिन कर रहे विवाद, पुलिस ने दी समझाइश

सिवनी

दो जिलों के पुलिस को छका रहा प्रधान आरक्षक, डेढ़ माह से चल रहा फरार

सिवनी

जिले में अवैध शराब बिक्री का गजब खेल, ढाबों के साथ किराना दुकानों में भी मिल रही

सिवनी

अत्याधुनिक कवच प्रयोगशाला में रेल कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.