सिवनी

सीसी रोड निर्माण में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Jan 20, 2026

सिवनी. जनपद पंचायत घंसौर अंतर्गत ग्राम पंचायत बरेला में निर्माणाधीन सीसी रोड को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार घटिया सामग्री से सीसी रोड का निर्माण कर रहा है। ऐसे में कुछ ही दिन में सडक़ फिर जर्जर हो जाएगी। ग्रामीणों के अनुसार सीमेंट, गिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री में खुलेआम मानकों की अनदेखी की जा रही है। सडक़ की मोटाई भी तय मापदंडों के अनुसार नहीं रखी गई है। ऐसे में सडक़ अधिक दिन तक टिक नहीं पाएगी और समस्या का सामना करना पड़ेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिकायत के बावजूद अब तक जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और दोषी ठेकेदार सहित संबंधित पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही सीसी रोड निर्माण की गुणवत्ता की तकनीकी जांच कर दोबारा मानक अनुसार निर्माण कराया जाए।

Published on:

20 Jan 2026 01:43 pm

सीसी रोड निर्माण में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश

सिवनी

