डबल रेल लाइन होती तो घंटों बाधित नहीं होता सिवनी-नैनपुर रेलमार्ग

सिवनी. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल के अंतर्गत बीते शुक्रवार खैररांजी एवं गंगाटोला के बीच शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। गनीमत रही कि ट्रेन के सबसे पीछे वाली बोगी(एसएलआर) पटरी से उतरी। इस बोगी में यात्री भी बैठे हुए थे। अगर ट्रेन के अगले हिस्से की बोगी पटरी से उतरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। कई बोगियों के पटरी से उतर सकती थी। हादसे के बाद सिवनी-नैनपुर रेलमार्ग पर ट्रेनों का परिचालन घंटों ठप रहा। जानकारों का कहना है कि मामले में गंभीर लापरवाही बरती गई है। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जिससे भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। वहीं अब सिवनी से नैनपुर एवं नागपुर तक डबल रेल लाइन की मांग फिर से उठने लगी है। जानकारों की मानें तो अगर डबल रेल लाइन की सुविधा सिवनी से नैनपुर रेलमार्ग पर होती तो दूसरे रेल लाइन से अन्य ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाया जा सकता था। सिंगल रेल लाइन होने की वजह से आने वाले समय में और भी परेशानी हो सकती है। बता दें कि शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस की बोगी पटरी पर उतरने के बाद लगभग एक किमी तक घसीटती हुई आगे बढ़ चुकी थी। इसी दौरान गार्ड ने ब्रेक लगाया और लोको पायलट को भी सूचना दी। इसके बाद ट्रेन को रोका गया। ट्रेन में 400 से अधिक यात्री सवार थे। ट्रेन के अचानक रूकने से तगड़ा झटका भी लगा। जिससे यात्री सहम गए। हालांकि हादसे में एक महिला को हल्की चोट आई। वहीं शेष यात्री सुरक्षित पाए गए। हादसे के बाद लगभग 15 मीटर दूरी तक रेल पटरी टेढ़ी भी हो गई। वहीं कई जगह घसीटने के निशान पाए गए हैं। इंजीनियरिंग विभाग ने घंटों मशक्कत के बाद दूसरी रेल पटरी लगाई।