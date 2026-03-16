बकाएदारों ने जांच टीम देखकर जमा की राशि, 225 के कटे कनेक्शन

सिवनी. विद्युत वितरण केंद्र लखनादौन अंतर्गत बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधीक्षण अभियंता पीके गेडाम एवं कार्यपालन अभियंता चतुर्भुज पटेल लखनादौन के निर्देशन में लखनादौन वितरण केन्द्र के बकायेदार उपभोक्ताओं के विरुद्ध प्रभावी कनेक्शन विच्छेदन एवं वसूली कार्रवाई के लिए रविवार को विशेष 6 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों में संभाग के अन्य वितरण केंद्रों के सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं एवं लाइन कर्मचारियों को शामिल किया गया। प्रत्येक दल में नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त बिजली बिल बकायादार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटने की जिम्मेदारी दी गई। दलों ने क्षेत्र में सघन निरीक्षण करते हुए बकायेदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे एवं बकाया राशि की वसूली की कार्रवाई की।