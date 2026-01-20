खेलो एमपी यूथ गेम्स चयन ट्रायल में खिलाडिय़ों ने दिखाई उत्कृष्ट प्रतिभा

सिवनी. संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर शीतला पटले, एसपी सुनील मेहता के निर्देशन एवं जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी मनु धुर्वे के मार्गदर्शन में जिला स्तरीय खेलो एमपी यूथ गेम्स अंतर्गत कंपनी गार्डन सिवनी में टेनिस, शासकीय हाईस्कूल जैतपुरकला में मलखम्ब, फुटबॉल स्टेडियम में फुटबॉल, बड़ी पुलिस लाइन मैदान सिवनी में वॉलीबाल, खो-खो, फुटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती, कबड्डी सहित अन्य मैदान में विभिन्न खेलों का चयन ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में ब्लॉक स्तर के चयनित खिलाडिय़ों ने शामिल होकर उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाई। सोमवार को समापन अवसर पर मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के लालजी राम मीणा ने खिलाडिय़ों को संबोधित किया। कहा कि खिलाड़ी को निरंतर अभ्यास करते हुए अपने खेल में सुधार करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक प्रतिनिधि मनीष मिश्रा ने की। हॉकी सिवनी के अध्यक्ष डीएल गौर ने कहा कि खिलाड़ी हमेशा स्वस्थ्य रहता है एवं स्वस्थ्य जीवन ही सफल जीवन का आधार है। आयोजन में रघु ठाकुर संयोजक जिला कबड्डी संघ, महेश कुमार नेमा सचिव जिला फुटबॉल संघ, जनक तिवारी अध्यक्ष मॉस्टर एथलेटिक्स संघए आदि का सराहनीय योगदान रहा। मंच संचालन संदीप मिश्रा ने किया।