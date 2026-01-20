सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के निराकरण में लापरवाही, अधिकारियों को नोटिस

सिवनी. कलेक्टर शीतला पटले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अंजली शाह, अपर कलेक्टर सीएल चनाप, अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी पूर्वी तिवारी सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। खंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े। बैठक में सर्वप्रथम कलेक्टर ने संकल्प से समाधान अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विकासखण्ड एवं विभागवार योजनावार प्राप्त आवेदनों, निराकरण की स्थिति की समीक्षा कर सभी जनपदों एवं नगरपालिका के अधिकारियों को डोर टू डोर सर्वे एवं शिविर के माध्यम से योजनावार आवेदनों के प्राप्ति के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए कहा। कृषि रथों के ग्रामवार भ्रमण की जानकारी लेकर पशुपालन, उद्यानिकी के साथ ही अन्य संबंधित विभाग के मैदानी अमले एवं कृषि वैज्ञानिकों को उपस्थित रहकर किसानों को नवीन तकनीकि की जानकरी देने के साथ नरवाई प्रबंधन के बारे में जागरूक करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने ई-टोकन प्रणाली के माध्यम से उर्वरक के सुगम वितरण को लेकर भी कृषि एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्प लाइन प्रकरणों की भी विभागवार विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान बिना अटेंड किए उच्च लेवल पर पहुंची शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय, जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों एवं वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त पत्रों की विभागवार समीक्षा कर प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में निराकरण के लिए कहा।