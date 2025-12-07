बस ऑपरेटर आए दिन कर रहे विवाद, पुलिस ने दी समझाइश

सिवनी. बस स्टैंड पर लगातार मिल रही शिकायतों और बस ऑपरेटरों के बीच बढ़ते विवाद को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में बस ऑपरेटरों की बैठक आयोजित की। बैठक में बताया गया कि कुछ बस ऑपरेटर आपस में परमिट को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। जिससे यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बैठक में थाना प्रभारी कोतवाली सतीश तिवारी, थाना प्रभारी यातायात विजय बघेल एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी देवेश बाथम उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सभी बस ऑपरेटरों से विवाद रहित संचालन की बात कही। परमिट संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद, झगड़ा या अव्यवस्था पाई जाती है तो संबंधित ऑपरेटर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी को बस स्टैंड की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने एवं आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की हिदायत दी है।