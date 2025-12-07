पंचायतों में उप निर्वाचन को लेकर बजा बिगुल, 29 को होगा मतदान

सिवनी. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तर्राद्ध) का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जारी कार्यक्रमानुसार निर्वाचन सूची का प्रकाशन एवं नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया ८ दिसंबर से सुबह १०.३० बजे से प्रारंभ होगी। साथ ही मतदान केन्द्रों की सूची एवं सीटों के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन भी किया जायेगा। 15 दिसम्बर दोपहर ३ बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे एवं प्राप्त निर्देशन पत्रों की जांच 16 दिसम्बर को होगी। अभ्यर्थियों द्वारा 18 दिसम्बर दोपहर ३ बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे एवं नाम वापसी उपरांत शेष बचे अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। 29 दिसम्बर को सुबह ७ बजे से दोपहर ३ बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी एवं मतदान केन्द्रों में होने वाली मतगणा मतदान के तुरंत पश्चात संपन्न होगी। उल्लेखनीय है कि जिले में उप निर्वाचन वर्ष 2025(उत्तर्राद्ध) कार्यक्रम अंतर्गत कुल 24 पंच एवं सरपंच के ३ रिक्त पदों की निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी। जिसमें सिवनी जनपद में पंच के ५, सरपंच का १ पद रिक्त है। कुरई में सरपंच २, पंच २, बरघाट में पंच ४, छपारा में पंच ४, लखनादौन में पंच ३, केवलारी में पंच 4 एवं धनौरा में २ पंच के निर्वाचन के लिए चुनाव संपन्न किया जाएगा।