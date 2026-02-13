13 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

बैठक में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने पर हुई चर्चा

सिवनी. मप्र जन अभियान परिषद के नवाकुंर संस्था विवेकानंद वेलफेयर फाउंडेशन एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति, बिलकटा द्वारा छपारा के सेक्टर क्रमांक-2 में सेक्टर स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेक्टर की पांचों प्रस्फुटन समितियों के पदाधिकारी, सदस्य, विद्यार्थी, मेंटर्स मौजूद रहे। जिला समन्वयक सौरभ शुक्ला ने बैठक के मुख्य उद्देश्य के बारे [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Feb 13, 2026



सिवनी. मप्र जन अभियान परिषद के नवाकुंर संस्था विवेकानंद वेलफेयर फाउंडेशन एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति, बिलकटा द्वारा छपारा के सेक्टर क्रमांक-2 में सेक्टर स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेक्टर की पांचों प्रस्फुटन समितियों के पदाधिकारी, सदस्य, विद्यार्थी, मेंटर्स मौजूद रहे। जिला समन्वयक सौरभ शुक्ला ने बैठक के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताया। समितियों को उनके लक्ष्यों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए पांच स्तंभों पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान केवल अपने घर तक सीमित न रहकर पूरे गांव और क्षेत्र को कचरा मुक्त बनाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता को संस्कार के रूप में अपनाने की प्रेरणा दी गई। कहा कि पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वदेशी अपनाओ, नशामुक्ति पर भी अपनी बात रखी।बैठक के दौरान इन विषयों के व्यावहारिक पक्ष, उनके उपयोग और दुरुपयोग के परिणामों के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि समितियों की सक्रियता ही ग्रामीण विकास की असली धुरी है। सभी सदस्यों ने इन संकल्पों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने का भरोसा दिलाया। सत्र के अंत में सभी उपस्थित सदस्यों ने सामूहिक चर्चा के माध्यम से भविष्य की कार्ययोजना तैयार की।। इस अवसर पर विकासखंड समन्वयक अनिल चौरे, फाउंडेशन सचिव भूपेंद्र राजपूत, सचिव आशीष राजपूत, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति बिलकटा के अध्यक्ष रज्जू चौकसे, सचिव मनोज चौकसे, सरपंच गणेश कुमार धुर्वे सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Feb 2026 06:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / बैठक में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने पर हुई चर्चा

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में 6 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘पटवारी’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

seoni news
सिवनी

गायनोलॉजिस्ट को दिया जाएगा प्रशिक्षण, करेंगी जांच

सिवनी

चक्काजाम कर जताया विरोध, अधिकारियों ने दी समझाइश

सिवनी

आष्टा पिपरिया में दस दिन से प्रदर्शन कर रहे किसान

सिवनी

कुरई थाना क्षेत्र में हुआ हादसा

road accident bilaspur
सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.