दस साल बाद जागा जिला अस्पताल प्रबंधन, मिलेगी सोनीग्राफी जांच सुविधा

सिवनी. जिला अस्पताल में जल्द ही सोनोग्राफी जांच की सुविधा शुरु हो जाएगी। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सुध ले ली है। जब तक अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक गायनोलॉजिस्ट गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच करेंगी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने भोपाल मुख्यालय में बात की है। दो गायनोलॉजिस्ट को सोनोग्राफी जांच को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद प्रशिक्षण प्राप्त गायनोलॉजिस्ट जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी जांच कर सकेंगी। बता दें कि जिला अस्पताल में लगभग दस वर्ष से सोनोग्राफी जांच सुविधा नहीं है। ऐसे में मरीजों को निजी क्लिनिक पर महंगी फीस देकर जांच करानी पड़ती है। पत्रिका ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सुध लेते हुए पहल की है।