जिला अस्पताल में दस साल से नहीं हो रही सोनोग्राफी जांच, एमआरआई सुविधा की भी दरकार

सिवनी. जिला अस्पताल में सस्ते एवं अच्छे इलाज की सुविधा मरीजों को नहीं मिल पा रही है। कई विभाग में डॉक्टरों की कमी के साथ ही कई जांच सुविधाएं भी नदारद हैं। अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन तो है, लेकिन जांच के लिए डॉक्टर ही पदस्थ नहीं है। ऐसे में मरीजों को महंगी फीस देकर प्राइवेट क्लिनिक पर जांच करानी पड़ रही है। हैरानी की बात यह है कि लगभग दस वर्ष से यह स्थिति है। शासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसके अलावा अस्पताल में एमआरआई जांच भी नहीं होती है। सिटी स्कैन की सुविधा है, लेकिन उसमें भी मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल के पैथोलॉजी लैब में 125 तरह की जांच का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत में अधिकतर समय जांच के लिए भी मरीजों को भटकना पड़ता है। जिला अस्पताल में आलम यह है कि कई बार तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों की जान पर बन आ रही है। आए दिन मरीजों को जबलपुर, नागपुर रेफर कर दिया जा रहा है।