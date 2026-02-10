महाकालेश्वर टेकड़ी पर मिलता है सुकून, बच्चों को दिखाएं टी-55 टैंक

सिवनी. रविवार का दिन सिवनीवासियों के लिए सिर्फ छुट्टी नहीं, बल्कि खुद को परिवार को और शहर को महसूस करने का अवसर होता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में यह एक ऐसा दिन है, जब मनचाहा समय अपने तरीके से जिया जा सकता है। सुबह की शुरुआत अगर सुकून से करनी हो तो सुबह की हल्की ठंडक या ताजी हवा में टहलना, योग या साइकिलिंग एक बेहतरीन विकल्प है। इससे न सिर्फ शरीर सक्रिय रहता है, बल्कि पूरा दिन ऊर्जावान बन जाता है। कई लोग रविवार को देर तक सोना पसंद करते हैं, जो मानसिक थकान दूर करने का भी एक आसान तरीका है। इसके अलावा परिवार के साथ घूमने जाना भी एक अच्छा विकल्प है।