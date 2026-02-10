पानी की जांच के लिए नगर पालिका स्थापित करेगा खुद की लैब

सिवनी. इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पेयजल से लगातार मौत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। घटना को एक माह से अधिक का समय हो चुका है। अब तक 30 से अधिक मौत हो चुकी है। घटना के बाद प्रदेशभर के नगरीय निकायों को सतर्क कर दिया गया था। इसी कड़ी में सिवनी नगर पालिका ने शहर में स्वच्छ, सुरक्षित और मानक अनुरूप पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाने का दावा किया गया है। इसके लिए विभिन्न टीम भी गठित की गई है। हालांकि शुरुआत में टीम सक्रिय भी रही, लेकिन अब गंभीरता नहीं दिख रही है। नगर पालिका सिवनी के सभी 24 वार्ड में से अधिकतर में टीम पानी की जांच के लिए नहीं पहुंची है। ऐसे में नगरवासी चिंतित हैं। लोगों का कहना है कि टीम को घर-घर पानी की सेम्पलिंग लेकर जांच करनी चाहिए। इससे उन्हें भी पता चलेगा कि वह कैसा पानी पी रहे हैं। हालांकि इस संबंध में सीएमओ विशाल सिंह मर्सकोले का कहना है कि जलप्रदाय व्यवस्था की न केवल समीक्षा की जा रही है, बल्कि फील्ड स्तर पर सघन जांच, सुधार और निगरानी भी की जा रही है। प्रतिदिन जलापूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। जल शुद्धिकरण संयंत्रों से लेकर अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सप्लाई पर निगरानी रखने को कहा गया है, ताकि कहीं भी दूषित पानी की आशंका न रहे। अधिकारियों को निर्देश हैं कि जलापूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही सामने आई तो संबंधित पर जवाबदेही तय की जाएगी।