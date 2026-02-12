MP में 6 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘पटवारी’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

अंकित शुक्ला ने बताया था कि बताया कि उसके साथ एक महीने पहले अमिलिया क्षेत्र में मारपीट हुई थी। जिसमें उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत मेडिकल परीक्षण और रिपोर्ट की आवश्यकता थी। मगर, बीएमओ डॉक्टर स्वतंत्र पटेल के द्वारा मेडिकल रिपोर्ट में गहरा घाव लिखने के लिए 10 हजार की रिश्वत मांग रहे थे। बार-बार कहने पर वह 5 हजार रूपये में मेडिकल रिपोर्ट में 'गहरा घाव' लिखने के लिए राजी हो गया। जिसके बाद जैसे ही डॉक्टर स्वतंत्र पटेल को 5 हजार रुपये की रिश्वत ली। तुरंत ही मौके पर मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।