12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

MP में 6 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘पटवारी’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में लोकायुक्त ने पटवारी को 6 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

सिवनी

image

Himanshu Singh

Feb 12, 2026

seoni news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने की बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। लोकायुक्त के द्वारा लगातार रंगे हाथों अफसर और कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। बावजूद इसके रिश्वतखोरी के मामलों में कमी नहीं आ रही है। ऐसा ही मामला सिवनी जिले से सामने आया है। यहां पर पटवारी को 6 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है।

6 हजार की रिश्वत लेते धराया पटवारी

आवेदक भगतराम खरे निवासी बोरीखुर्द तहसील बरघाट जिला सिवनी ने बताया कि पत्नी बैगीन बाई खरे को उनकी माता के द्वारा ग्राम पंचायत धपारा में खसरा क्रमांक 627 में से 1/5 हिस्सा दिया था। जिसके लिए सीमांकन भी करवाया था। सीमांकन के बाद पावती देने की एवज में पटवारी के द्वारा आवेदक से 6 हजार की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा लिया गया।
आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

सीधी में बीएमओ रिश्वत लेते पकड़ाया था

अंकित शुक्ला ने बताया था कि बताया कि उसके साथ एक महीने पहले अमिलिया क्षेत्र में मारपीट हुई थी। जिसमें उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत मेडिकल परीक्षण और रिपोर्ट की आवश्यकता थी। मगर, बीएमओ डॉक्टर स्वतंत्र पटेल के द्वारा मेडिकल रिपोर्ट में गहरा घाव लिखने के लिए 10 हजार की रिश्वत मांग रहे थे। बार-बार कहने पर वह 5 हजार रूपये में मेडिकल रिपोर्ट में 'गहरा घाव' लिखने के लिए राजी हो गया। जिसके बाद जैसे ही डॉक्टर स्वतंत्र पटेल को 5 हजार रुपये की रिश्वत ली। तुरंत ही मौके पर मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 04:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / MP में 6 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘पटवारी’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गायनोलॉजिस्ट को दिया जाएगा प्रशिक्षण, करेंगी जांच

सिवनी

चक्काजाम कर जताया विरोध, अधिकारियों ने दी समझाइश

सिवनी

आष्टा पिपरिया में दस दिन से प्रदर्शन कर रहे किसान

सिवनी

कुरई थाना क्षेत्र में हुआ हादसा

road accident bilaspur
सिवनी

मरीजों को निजी क्लिनिक पर रहता पड़ता है निर्भर, देनी पड़ती है मनमानी फीस

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.