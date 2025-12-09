एमपी में ट्रेनी विमान क्रैश, इंजन फेल होने से बिजली पोल में घुसा एयरक्राफ्ट, अंधेरे में डूबे कई गांव

Trainee Aircraft Crash : मध्य प्रदेश के सिवनी में एक बड़ा विमान हादसे होते-होते टल गया। रेड बर्ड एविएशन नामक एयरक्राफ्ट कंपनी का एक ट्रेनी विमान उड़ान के अंतिम चरण में नियंत्रण खोने के चलते अचानक क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि, विमान 33 केवी हाईवोल्टेज लाइन में उलझकर बिजली पोल से टकरा गया। टक्कर से धमाके की तेज आवाज गूंजी और कई गांवों की बिजली गुल हो गई। जबकि, विमान खेत में जा गिरा। आवाज सुनकर ग्रामीण भी मौके पर आ पहुंचे। उन्होंने तुरंत विमान से दोनों पायलटों को प्लेन के काकपिट से बाहर निकाला। हादसा भयावह था फिर भी गनीमत रही कि, कोई जनहानि नही हुई। दोनों पायलट घायल हैं, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है।