सिवनी

एमपी में ट्रेनी विमान क्रैश, इंजन फेल होने से बिजली पोल में घुसा एयरक्राफ्ट, अंधेरे में डूबे कई गांव

Trainee Aircraft Crash : रेड बर्ड एविएशन नामक एयरक्राफ्ट कंपनी के ट्रेनी विमान का इंजन फेल होने से अनियंत्रित होकर बिजली पोल से टकरा गया, जिससे कई गांवों की बिजली कट गई। हादसे में पायलट और ट्रेनर घायल हुए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है।

सिवनी

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 09, 2025

Trainee Aircraft Crash

ट्रेनी विमान क्रैश (Photo Source- Patrika Input)

Trainee Aircraft Crash : मध्य प्रदेश के सिवनी में एक बड़ा विमान हादसे होते-होते टल गया। रेड बर्ड एविएशन नामक एयरक्राफ्ट कंपनी का एक ट्रेनी विमान उड़ान के अंतिम चरण में नियंत्रण खोने के चलते अचानक क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि, विमान 33 केवी हाईवोल्टेज लाइन में उलझकर बिजली पोल से टकरा गया। टक्कर से धमाके की तेज आवाज गूंजी और कई गांवों की बिजली गुल हो गई। जबकि, विमान खेत में जा गिरा। आवाज सुनकर ग्रामीण भी मौके पर आ पहुंचे। उन्होंने तुरंत विमान से दोनों पायलटों को प्लेन के काकपिट से बाहर निकाला। हादसा भयावह था फिर भी गनीमत रही कि, कोई जनहानि नही हुई। दोनों पायलट घायल हैं, लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है।

बताया जा रहा है कि, सुकतरा गांव स्थित हवाई पट्टी से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ट्रेनी विमान सोमवार शाम लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के आमगांव के पास हादसे का शिकार हुआ है। जानकारी सामने आई है कि, उड़ान भरते विमान का अचानक इंजन फेल हो गया था। पायलट ने आमगांव के पास खेत में विमान की आपातकालीन लैडिंग कराई। हालांकि, इस दौरान विमान का एक हिस्सा बिजली लाइन में उलझ गया, जिससे अनियंत्रित होकर वो उसी बिजली के पोल से टकरा गया।

दोनों पायलट निजी अस्पताल में भर्ती

हादसे में पायलट अजित एवं प्रशिक्षु अशोक छावा को सिर एवं नाक में चोट आई है। दोनों को बारापत्थर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

दी जाती है पायलट ट्रेनिंग

जानकारी के अनुसार, रेड बर्ड एविएशन कंपनी ने नागपुर रोड स्थित सुकतरा गांव में हवाई पट्टी लीज पर ले रखी है। यहां देश के विभिन्न जगहों से आए बच्चों को पायलट ट्रेनिंग दी जाती है। सोमवार शाम करीब 6.30 बजे एयरक्राफ्ट उड़ान अभ्यास के दौरान हवाईपट्टी से लगभग दो किमी दूर आमगांव के पास पहुंचा ही था कि इंजन में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे पायलट (ट्रेनर) अजित ने कंट्रोल रूम में इसकी सूचना देते हुए खेत में आपातकालीन लैडिंग कराने की बात कही। इसी दौरान विमान 33 केवी हाई वोल्टेज बिजली लाइन से टकरा गया। तेज धमाके की आवाज से इलाके में अफरातफरी फैल गई।

पहले भी हो चुका है हादसा

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हवाईपट्टी पर सुरक्षा मानकों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे पहले भी दो बार ट्रेनिंग विमान रनवे पर दौड़ते हुए पलट चुका है, लेकिन न कंपनी ने सुधारात्मक कदम उठाए और न ही प्रशासन ने कोई सख्त कार्रवाई की। इस संबंध में आमगांव सरपंच रामलाइ उइके ने बताया कि आमगांव से पुतलाई के बीच शाम को यह हादसा हुआ। विमान 33 केवी लाइन से टकराकर दूर जा गिरा। इसके बाद पूरे क्षेत्र में लाइट बंद हो गई।

देर रात तक अंधेरे में डूबे रहे कई गांव

विमान के विद्युत लाइन से टकराने की वजह से क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था लडखड़़ा गई। देर रात तक विद्युत कर्मचारी सुधार कार्य करते रहे। इस दौरान कई गांवों की बिजली गुल रही।

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / एमपी में ट्रेनी विमान क्रैश, इंजन फेल होने से बिजली पोल में घुसा एयरक्राफ्ट, अंधेरे में डूबे कई गांव

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

सिवनी

सिवनी

सिवनी

सिवनी

सिवनी
