Big news: मुआवजा देने के बाद ट्रैक्टर पर ले गए ट्रेनी विमान, खेत में गिरने से कई गांव की बिजली हुई थी गुल



सिवनी. सुकतरा गांव स्थित हवाई पट्टी से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ट्रेनी विमान को बीते सोमवार शाम आमगांव के एक खेत में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। हादसे में ट्रेन का पायलट एवं प्रशिक्षु घायल हो गए। वहीं ट्रेनी विमान का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि ट्रेनी विमान के एक विद्युत लाइन से टकराने की वजह से 80 से अधिक गांव घंटों तक अंधेरे में डूबे रहे। वहीं दूसरी तरफ हादसे के बाद से ग्रामीण सकते में हैं। वहीं शहरी क्षेत्र के लोग भी अब प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर ट्रेनी विमान घनी आबादी में गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं अगर खेत में फसल सूखी हुई होती तो आग लगने की भी संभावना थी। इन सबको देखते हुए प्रशासन को सुरक्षा मानकों को लेकर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए। दरअसल ट्रेनी विमान शहर के आसपास भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हवाईपट्टी पर सुरक्षा मानकों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे पहले भी दो बार ट्रेनिंग विमान रनवे पर दौड़ते हुए हादसे का शिकार हो चुका है। बता दें कि ट्रेनी विमान का वजन आमतौर पर 500 किलोग्राम से 1200 किलोग्राम तक रहता है। खेत में जो ट्रेनी विमान गिरा था उसका वजह सात कुंतल बताया जा रहा है।