एमपी में ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी नागपुर एक्सप्रेस, ट्रेनों का संचालन ठप

Seoni- मध्यप्रदेश में ट्रेन हादसा हुआ है। सिवनी Seoni के पास शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस शुक्रवार दोपहर हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन की सबसे पीछे वाली एसएलआर बोगी नैनपुर के पास पटरी से उतर गई। इससे ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हो गया हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बोगी के पटरी से उतरने से सेक्शन में ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची रेलवे की राहत टीम ट्रैक के मरम्मत कार्य में जुट गई। इस दौरान नागपुर शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन दोपहर 12.30 से 3 बजे तक पलारी स्टेशन पर ही रूकी रही। ढाई घंटे बाद ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरु हो सका।