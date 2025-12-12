एमपी में 15000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया ‘वेयरहाउस मैनेजर’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

सिवनी जिले के धनौरा में म. प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन शाखा के वेयरहाउस मैनेजर मुकेश परमार को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर वेयरहाउस मैनेजर मुकेश परमार ने धनौरा गांव के रहने वाले आवेदक सुरेन्द्र जैन से 25 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत आवेदक सुरेन्द्र जैन ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में दर्ज कराई थी। शिकायत में आवेदक ने बताया था कि उसका नाई पिपरिया गांव में वेयरहाउस है। उस वेयरहाउस में धान खरीदी और अन्य अनाज की खरीदी की पर्याप्त सुविधाएं न होने की लिखापढ़ी न करने के एवज में वेयरहाउस मैनेजर मुकेश परमार ने उससे 25 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की है।