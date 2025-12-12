12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सिवनी

एमपी में 15000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया ‘वेयरहाउस मैनेजर’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: म. प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के वेयरहाउस मैनेजर को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा...।

सिवनी

Shailendra Sharma

Dec 12, 2025

lokayukta caught Warehouse Manager taking bribe Rs 15000

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के सिवनी जिले का है जहां जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने म. प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन शाखा धनौरा के वेयरहाउस मैनेजर को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।

वेयरहाउस मैनेजर ने मांगी 25 हजार रुपये रिश्वत

सिवनी जिले के धनौरा में म. प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन शाखा के वेयरहाउस मैनेजर मुकेश परमार को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा है। रिश्वतखोर वेयरहाउस मैनेजर मुकेश परमार ने धनौरा गांव के रहने वाले आवेदक सुरेन्द्र जैन से 25 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। जिसकी शिकायत आवेदक सुरेन्द्र जैन ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में दर्ज कराई थी। शिकायत में आवेदक ने बताया था कि उसका नाई पिपरिया गांव में वेयरहाउस है। उस वेयरहाउस में धान खरीदी और अन्य अनाज की खरीदी की पर्याप्त सुविधाएं न होने की लिखापढ़ी न करने के एवज में वेयरहाउस मैनेजर मुकेश परमार ने उससे 25 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की है।

15 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा

शिकायत की लोकायुक्त टीम ने जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर दिनांक 12-12-2025 को रिश्वत के 15 हजार रुपये देने के लिए आवेदक सुरेन्द्र जैन को रिश्वतखोर वेयरहाउस मैनेजर मुकेश परमार के पास भेजा। मुकेश परमार ने रिश्वत की रकम देने के लिए आवेदक को धनौरा में अपने कार्यालय में बुलाया। दफ्तर में जैसे ही मुकेश परमार ने रिश्वत के रुपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों धर दबोचा। लोकायुक्त टीम ने आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की है। ट्रैप दल में निरीक्षक शशि मर्सकोले, निरीक्षक राहुल गजभिए, निरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया सहित अन्य शामिल थे।

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / एमपी में 15000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया ‘वेयरहाउस मैनेजर’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

