स्मार्ट मीटर लगते ही 94 से 24654 रुपए पहुंचा बिजली बिल, उपभोक्ताओं का बड़ा दावा

electricity bills increased after smart meters installation in seoni (फोटो- patrika.com)
Electricity bills increased: बिजली उपभोक्ताओं के घर और दुकानों पर लगे पुराने मीटरों को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने (smart meters) की प्रक्रिया सिवनी संभाग के बाद लखनादौन संभाग के शहरी क्षेत्र में भी शुरु कर दी गई है। लखनादौन संभाग में कुल 7391 उपभोक्ताओं के मकान-दुकान पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, जिसमें से अब तक 3500 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के फायदे बता रही है, जबकि कहीं-कहीं उपभोक्ताओं की शिकायतें सामने आने लगी हैं। बहरहाल शासन-प्रशासन भी स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं को किसी तरह की अफवाह या भ्रम में न आने को कह रही है, लेकिन सामने आ रहे मामलों से उपभोक्ताओं में संशय की स्थिति निर्मित हो रही है। (MP News)
लखनादौन संभाग के शहरी क्षेत्र में 7391 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। अब तक 3500 मीटर बदले जा चुके हैं। बिजली बिल में यदि किसी तरह की कोई शिकायत है, तो उसको चैक करवा लेता हूं। स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ता किसी तरह की भ्रांति में न आएं, यह खपत के मुताबिक ही सही बिलिंग करता है। - चतुर्भुज पटेल, विद्युत कार्यपालन यंत्री, लखनादौन संभाग
लखनादौन नगर के वार्ड नंबर-7 बैल बाजार क्षेत्र निवासी मजदूर प्रेमलाल परधान ने बताया कि मकान में वर्षों पुराना विद्युत कनेक्शन आईवीआरएस नंबर 1121004552 पिता स्व. भूरा परधान के नाम पर लगा हुआ है। पुराना कबेलू और मिट्टी की दीवारों पर खड़ा मकान है। इसमें विद्युत के उपयोग का कोई बड़ा उपकरण नहीं है। बीते कई वर्षों से खपत 100 यूनिट के अंदर होने से योजना के मुताबिक इनके घर का बिजली बिल अधिकतम 94 रुपए आता रहा है।
स्मार्ट मीटर लगने के बाद इस महीने का बिल 24654 रुपए आया है। जिसको देखकर पूरा परिवार हैरान परेशान है। प्रेमलाल ने बताया कि बिल के मुताबिक 20 दिसंबर भुगतान की अंतिम तिथि है, इस तिथि तक समाधान हो जाए, तो अच्छा है. अन्यथा कहीं कर्मचारी घर की बिजली लाइन न काट दें। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बनी स्थिति की शिकायत विद्युत कंपनी के ऑनलाइन नंबर 1912 पर भी दर्ज कराई गई है।
लखनादौन नगर के आजाद वार्ड निवासी विद्युत उपभोक्ता प्रवीण सोनी को नवंबर महीने में 10600 रुपए का बिजली बिल का मैसेज प्राप्त हुआ है। सोनी ने इसकी शिकायत विद्युत शिकायत संबंधी 1912 नंबर पर की है। सोनी का कहना है कि उनका मासिक अधिकतम बिजली बिल 250 या 230 रुपए आता रहा है, लेकिन बीते महीने ही स्मार्ट मीटर लगा है, जिसके बाद भारी-भरकम बिल आ गया है। (MP News)
