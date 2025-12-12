12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

स्मार्ट मीटर लगते ही 94 से 24654 रुपए पहुंचा बिजली बिल, उपभोक्ताओं का बड़ा दावा

MP News: उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के फायदे बता रही है, जबकि कहीं-कहीं उपभोक्ताओं की शिकायतें सामने आने लगी हैं।

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Akash Dewani

Dec 12, 2025

smart meters installation electricity bills increased seoni mp news

electricity bills increased after smart meters installation in seoni (फोटो- patrika.com)

Electricity bills increased: बिजली उपभोक्ताओं के घर और दुकानों पर लगे पुराने मीटरों को हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने (smart meters) की प्रक्रिया सिवनी संभाग के बाद लखनादौन संभाग के शहरी क्षेत्र में भी शुरु कर दी गई है। लखनादौन संभाग में कुल 7391 उपभोक्ताओं के मकान-दुकान पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं, जिसमें से अब तक 3500 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के फायदे बता रही है, जबकि कहीं-कहीं उपभोक्ताओं की शिकायतें सामने आने लगी हैं। बहरहाल शासन-प्रशासन भी स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं को किसी तरह की अफवाह या भ्रम में न आने को कह रही है, लेकिन सामने आ रहे मामलों से उपभोक्ताओं में संशय की स्थिति निर्मित हो रही है। (MP News)

भ्रम न आए उपभोक्ता- विद्युत कार्यपालन यंत्री

लखनादौन संभाग के शहरी क्षेत्र में 7391 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। अब तक 3500 मीटर बदले जा चुके हैं। बिजली बिल में यदि किसी तरह की कोई शिकायत है, तो उसको चैक करवा लेता हूं। स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ता किसी तरह की भ्रांति में न आएं, यह खपत के मुताबिक ही सही बिलिंग करता है। - चतुर्भुज पटेल, विद्युत कार्यपालन यंत्री, लखनादौन संभाग

केस-01: मजदूर के घर आया 24654 रुपए का बिल

लखनादौन नगर के वार्ड नंबर-7 बैल बाजार क्षेत्र निवासी मजदूर प्रेमलाल परधान ने बताया कि मकान में वर्षों पुराना विद्युत कनेक्शन आईवीआरएस नंबर 1121004552 पिता स्व. भूरा परधान के नाम पर लगा हुआ है। पुराना कबेलू और मिट्टी की दीवारों पर खड़ा मकान है। इसमें विद्युत के उपयोग का कोई बड़ा उपकरण नहीं है। बीते कई वर्षों से खपत 100 यूनिट के अंदर होने से योजना के मुताबिक इनके घर का बिजली बिल अधिकतम 94 रुपए आता रहा है।

स्मार्ट मीटर लगने के बाद इस महीने का बिल 24654 रुपए आया है। जिसको देखकर पूरा परिवार हैरान परेशान है। प्रेमलाल ने बताया कि बिल के मुताबिक 20 दिसंबर भुगतान की अंतिम तिथि है, इस तिथि तक समाधान हो जाए, तो अच्छा है. अन्यथा कहीं कर्मचारी घर की बिजली लाइन न काट दें। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बनी स्थिति की शिकायत विद्युत कंपनी के ऑनलाइन नंबर 1912 पर भी दर्ज कराई गई है।

केस-02: पहली बार आया 10600 का बिल

लखनादौन नगर के आजाद वार्ड निवासी विद्युत उपभोक्ता प्रवीण सोनी को नवंबर महीने में 10600 रुपए का बिजली बिल का मैसेज प्राप्त हुआ है। सोनी ने इसकी शिकायत विद्युत शिकायत संबंधी 1912 नंबर पर की है। सोनी का कहना है कि उनका मासिक अधिकतम बिजली बिल 250 या 230 रुपए आता रहा है, लेकिन बीते महीने ही स्मार्ट मीटर लगा है, जिसके बाद भारी-भरकम बिल आ गया है। (MP News)

ये भी पढ़ें

खुशखबरी: भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी का बढ़ा स्टॉपेज, 35 गांवों को मिलेगा फायदा
गुना
Bhopal-Gwalior intercity stoppage Myana station jyotiraditya scindia mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 01:40 pm

Published on:

12 Dec 2025 01:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / स्मार्ट मीटर लगते ही 94 से 24654 रुपए पहुंचा बिजली बिल, उपभोक्ताओं का बड़ा दावा

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Big news: मुआवजा देने के बाद ट्रैक्टर पर ले गए ट्रेनी विमान, खेत में गिरने से कई गांव की बिजली हुई थी गुल

सिवनी

Education: परीक्षा परिणाम सुधार पर कलेक्टर का विशेष ध्यान, लापरवाह प्राचार्यों व शिक्षकों पर होगी कार्यवाही

सिवनी

Farmer: अन्नदाताओं की समस्या को लेकर सडक़ पर उतरी कांग्रेस, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े

सिवनी

एमपी में ट्रेनी विमान क्रैश, इंजन फेल होने से बिजली पोल में घुसा एयरक्राफ्ट, अंधेरे में डूबे कई गांव

Trainee Aircraft Crash
सिवनी

क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने पुलिस से लगाई गुहार

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.