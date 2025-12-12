स्मार्ट मीटर लगते ही 94 से 24654 रुपए पहुंचा बिजली बिल, उपभोक्ताओं का बड़ा दावा

लखनादौन नगर के वार्ड नंबर-7 बैल बाजार क्षेत्र निवासी मजदूर प्रेमलाल परधान ने बताया कि मकान में वर्षों पुराना विद्युत कनेक्शन आईवीआरएस नंबर 1121004552 पिता स्व. भूरा परधान के नाम पर लगा हुआ है। पुराना कबेलू और मिट्टी की दीवारों पर खड़ा मकान है। इसमें विद्युत के उपयोग का कोई बड़ा उपकरण नहीं है। बीते कई वर्षों से खपत 100 यूनिट के अंदर होने से योजना के मुताबिक इनके घर का बिजली बिल अधिकतम 94 रुपए आता रहा है।