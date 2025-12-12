12 December 2025,

Friday

गुना

खुशखबरी: भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी का बढ़ा स्टॉपेज, 35 गांवों को मिलेगा फायदा

MP News: 35 गांवों के यात्रियों की सालों पुरानी मांग आखिर पूरी हुई। 16 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री सिंधिया इंटरसिटी को हरी झंडी दिखाएंगे। सफर अब होगा आसान।

गुना

Akash Dewani

Dec 12, 2025

Bhopal-Gwalior intercity stoppage Myana station jyotiraditya scindia mp news

Bhopal-Gwalior intercity stoppage (फोटो- Rail Info)

Bhopal-Gwalior intercity stoppage:गुना में फोरलेन हाइवे स्थित ग्राम म्याना सहित आसपास के करीब 35 गांवों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी ट्रेन म्याना स्टेशन (Myana station) पर भी रुकेगी। इस ट्रेन के म्याना में स्टॉपेज की मांग बीते काफी समय से स्थानीय नागरिक कर रहे थे। जिसे स्थानीय और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी पुरजोर तरीके से उठाया। (mp news)

मंत्री सिंधिया दिखाएंगे हरी झंडी

म्याना क्षेत्र वासियों की इस महत्वपूर्ण समस्या को पत्रिका ने लगातार प्रमुखता से प्रकाशित किया। नतीजा यह है कि भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी ट्रेन का म्याना में स्टॉपेज बनाने की मांग मान ली गई है। 16 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Union Minister Jyotiraditya Scindia) म्याना आकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे।

जिले की सबसे बड़ी पंचायत है म्याना

फोरलेन हाइवे स्थित ग्राम म्याना बमोरी विधानसभा अंतर्गत आने वाली जिले की सबसे बड़ी पंचायत है। इसकी कुल आबादी 15 हजार के करीब है। इसके आसपास दर्जनों गांव हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं जो पड़ोसी जिले शिवपुरी और अशोकनगर में आते जरूर हैं लेकिन यहां रहने वाले लोगों का पूरा काम म्याना क्षेत्र से ही होता है।

खासकर किसी बड़े शहर में जाना है तो उन्हें म्याना होकर ही जाना होता है, लेकिन बस या अन्य साधन से अधिक महंगा और असुविधाजनक भी रहता है। भोपाल. इंदौर और ग्वालियर से आने-जाने में म्याना तक साधन नहीं मिलता। यह सबसे बड़ी परेशानी यात्रियों के समक्ष आ रही थी। इसी वजह से भोपाल इंटरसिटी ट्रेन का म्याना में स्टॉपज की मांग जोरशोर से उठ रही थी।

लंबे समय से मांग

ट्रेन के स्टॉपेज की मांग को लेकर 9 अप्रैल को इंटरसिटी रोको अभियान के तहत सभी सरपंचों, जिला व जनपद पंचायत सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्राम तिंसायी रोड पर रोककर ज्ञापन सौपा था। (mp news)

Published on:

12 Dec 2025 11:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / खुशखबरी: भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी का बढ़ा स्टॉपेज, 35 गांवों को मिलेगा फायदा

