गुना

एमपी में कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, दो BLO सस्पेंड

MP News: मध्यप्रदेश के गुना कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए दो बीएलओ को सस्पेंड कर दिया है।

गुना

image

Himanshu Singh

Dec 06, 2025

guna-collector

फोटो सोर्स- Collector Office Guna

MP News: मध्यप्रदेश के गुना कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने कार्रवाई करते हुए दो बीएलओ को निलंबित कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी गुना के प्रतिवेदन पर दो बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जारी आदेशानुसार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्‍व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 29-गुना द्वारा भेजे प्रतिवेदन के आधार पर प्रियांश शर्मा, सहायक ग्रेड-3 पीएचई कार्यालय गुना को बीएलओ मतदान केन्‍द्र क्रमांक 88 शा.क.मा. विद्यालय क्रमांक 2 मानस भवन के सामने गुना पर बीएलओ के रूप में नियुक्त थे, संबंधित के मतदान केन्द्र में कुल 467 मतदाताओं में से 268 को NO Mapping ऑप्शन से वेरीफाई किया गया है। उन्हें Mapped as Progeny या Mapped as Self सुधार किये जाने एवं UEF (ASDR) में कुल 133 मतदाता प्रियांश शर्मा के द्वारा वेरीफाई किए गए।

इसी प्रकार दूसरे प्रकरण में अरविंद कुशवाह, सहायक शिक्षक शा.मा.वि. घोसीपुरा बीएलओ मतदान केन्‍द्र क्रमांक 131 शा.प्रा.शा. बांसखेडी गुना कक्ष क्रमांक 1 पर बीएलओ के रूप में कार्यरत थे। उनके मतदान केंद्र में कुल 1027 मतदाताओं में 192 NO Mapping ऑप्शन से वेरीफाई किया गया हैं, उन्‍हों Mapped as Progeny या Mapped as Self सुधार किये जाने एवं UEF (ASDR) में कुल 256 मतदाता श्री कुशवाह द्वारा वेरीफाई किये गए, जिनका भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा था।

कलेक्‍टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा दोनों प्रकरणों में निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में लापरवाही, उदासीनता और अनुशासनहीनता प्रमाणित पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों कर्मचारियों का मुख्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, गुना निर्धारित किया गया है, जहाँ से उन्हें नियमानुसार जीवन भत्ता प्राप्त होगा।

Updated on:

06 Dec 2025 08:48 pm

Published on:

06 Dec 2025 08:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / एमपी में कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, दो BLO सस्पेंड

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

