एमपी में एक एकड़ में सालाना 14 लाख रुपए की होगी कमाई, मालामाल बन जाएंगे किसान

Rajendra Shukla- मध्यप्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई जतन किए जा रहे हैं। इसके लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार, पारंपरिक फसलों के स्थान पर नकदी फसलों, फूलों आदि की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए अनेक कार्यशालाएं और पुष्प प्रदर्शनियां भी लगाई जा रहीं हैं। गुना में ऐसी ही एक पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई जिसके समापन कार्यक्रम में राज्य के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल Rajendra Shukla शामिल हुए। उन्होंने किसानों को गुलाब की खेती करने की सलाह दी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसके फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि इससे सालाना 14 लाख रुपए की कमाई हो सकती है।